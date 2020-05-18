Пристрій служить чудовим інструментом на пізніх етапах розробки.

Pininfarina побудувала новий автомобільний тренажер, але не для розваг чи віртуальних перегонів, а для тестування концепцій дизайну та технологій для майбутніх автомобілів.

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Симулятор AutonoMIA являє собою складний комплекс електроніки з тактильним зворотним зв'язком для користувача і технологіями штучного інтелекту. Однією з ключових технологій, яку досліджуватиме “Пінінфаріна”, є голографічні зображення. З партнером WayRay, AutonoMIA перевірить доповнену реальність з голографічним кольоровим головним дисплеєм, який можна використовувати в інформаційних розвагах або в салоні під час автономної їзди.

“AutonoMIA показує, як Pininfarina може поєднувати дизайн із креативними інноваційними технологіями, забезпечуючи відчуття повного занурення в салон віртуального автомобіля”, – говорить генеральний директор Pininfarina Сільвіо П'єтро Ангорі.

AutonoMIA розроблений спільно з ART Group, яка спеціалізується на автомобільних тренажерах. Для симулятора Pininfarina була використана “платформа” ART Group ARTIST8 – комплекс, що дозволяє інтегрувати використовувати до чотирьох дисплеїв для створення цілісного зображення салону. Pininfarina також залучила до проекту фінських програмістів з Siili_auto для “тюнінгу” продукту ART Group.

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