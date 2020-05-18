Устройство служит превосходным инструментом на поздних этапах разработки.

Pininfarina построила новый автомобильный тренажер, но не для развлечений или виртуальных гонок, а для тестирования концепций дизайна и технологий для будущих автомобилей.

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Симулятор AutonoMIA представляет собой сложный комплекс электроники с тактильной обратной связью для пользователя и технологиями искусственного интеллекта. Одними из ключевых технологий, которые будет исследовать "Пининфарина", являются голографические изображения. С партнером WayRay, AutonoMIA проверит дополненную реальность с голографическим цветным главным дисплеем, который можно использовать в информационных развлечениях или в салоне во время автономной езды.

"AutonoMIA показывает, как Pininfarina может сочетать дизайн с креативными инновационными технологиями, обеспечивая ощущение полного погружения в салон виртуального автомобиля", – говорит генеральный директор Pininfarina Сильвио Пьетро Ангоре.

AutonoMIA разработан совместно с ART Group, которая специализируется на автомобильных тренажерах. Для симулятора Pininfarina была использована “платформа” ART Group ARTIST8 – комплекс, позволяющий интегрировать и использовать до четырех дисплеев для создания целостного изображения салона. Pininfarina также привлекла к проекту финских программистов с Siili_auto для "тюнинга" продукта ART Group.

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