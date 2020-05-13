О системе автономного управления автомобилем сейчас слышно со всех сторон. Google, Microsoft, Tesla, Mercedes, BMW, Bosch, Continental, Panasonic - сегодня над автопилотом не работают разве что производители апельсинового сока. Попробуем разобраться в тонкостях самого понятия "автопилот"

Большинство автомобильных концернов сегодня ведут работу по созданию автономного транспорта. Автомобили, автобусы, беспилотные такси, колесные дроны для службы доставки – сегодня все чаще можно услышать о подобных вещах. И это уже не фантастика. Однако транспортные средства с настоящим автопилотом все еще имеют характер исследовательских прототипов.

По оценкам разных компаний и организаций, полностью автоматизированный транспорт будет занимать значительную долю среди передвижных средств на дорогах мира уже в 2025-2050 годах. Это означает, что автомобили будут не только передвигаться самостоятельно, но и смогут “общаться” между собой с помощью систем типа Car-to-Car, а также с окружающей инфраструктурой, светофорами, центрами дорожного регулирования. Огромное количество электронных систем и технологий необходимо для работы системы автоматического пилотирования транспортного средства, часть из которых уже сегодня эффективно используется в передовых транспортных средствах.

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Что же такое автопилот? Простое определение звучит следующим образом: “Автопилот – устройство или программно-аппаратный комплекс, управляющий транспортным средством по определенной, заданной ему траектории”. С одной стороны все понятно, но у более любознательных возникают определенные вопросы.

На самом деле, водители уже давно пользуются частично автономными транспортными средствами. Некоторые функции, которыми оснащаются современные машины, не требуют вмешательства человека. Круиз-контроль – это уже довольно высокая система автоматизации, а в целом к самостоятельным системам можно отнести даже функцию включения света при открытии дверей автомобиля.

Некоторые из систем внешнего мониторинга и коммуникации, задействованные в работе автопилота.

Таким образом, определение "автопилота" долгое время оставалось довольно общим. Не так давно, где-то в то время, когда на дороги выехала первая Tesla Model S, стала очевидной потребность в нескольких важных вещах: создании инфраструктуры и законодательной базы для подобной техники, а также квалификации подобного транспорта с системами автономного управления.

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Одной из организаций, которая предложила более точное определение автопилота и классификацию таких систем, стала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA). Поскольку исследователи организации имели перед собой живые примеры таких крупных компаний, как Google и Tesla, можно утверждать, что на сегодняшний день классификация NHTSA является наиболее полной и современной.

Инфраструктура – важное условие массового внедрения автономного транспорта.

Также классификацию автопилотов приписывают Обществу Автомобильных Инженеров (SAE), поэтому в различных источниках, чаще всего, можно встретить именно эти две аббревиатуры. Так или иначе, большинство автопроизводителей используют именно эту классификацию для обозначения уровня автономности своей продукции.

Мы подготовили специальную инфографику, кратко объясняющую критерии, которым соответствует каждый из уровней автопилота.

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