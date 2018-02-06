Спільний проект компаній Daimler и Bosch має на меті створення преміального таксі, що зможе працювати без водія. Для цього буде використаний автомобіль, розроблений "з чистого аркуша".

В інтерв’ю виданню Automobilwoche головний виконавчий директор Bosch Волькмар Деннер розповів, що в найближчі місяці на вулицях з'являться випробувальні автомобілі.

Читайте також: Hyundai NEXO - перший у світі автономний кросовер на гідрогені

На разі невідомо жодних технічних подробиць. Проте є інформація, що основна різниця між спільною розробкою Daimler и Bosch та іншими роботами в цій галузі полягає в унікальнішій концепції, яка заснована на автомобілі що спеціально створений для таксі та автономного пересування. Всі інші концепції, що зараз тестуються, використовують вже існуючі автомобілі.

Читайте також: Hyundai Santa Fe 2019: з'явились перші офіційні зображення нового кросовера

Сама система автономного водіння досить складна і дорога. Один з кураторів проекту зазначив, що в разі серійного виробництва вона буде коштувати десятки тисяч доларів. Саме тому ії використання в таксі буде мати економічний сенс – це рішення дозволить зекономити на зарплатні водія.

Читайте також: Названі найбажаніші автомобілі українців

Нагадаємо, що Mercedes-Benz також займеться тестуванням системи автономного водіння для S-Class. Система автономності третього рівня повинна дебютувати вже в 2020 році. Слідом за нею мають бути продемонстровані системи четвертого та п’ятого рівнів.