Один із вітчизняних сайтів з продажу вживаних автомобілів оприлюднив статистику пошукових запитів своїх користувачів. Це не означає, що вказані автомобілі продавались краще інших, скоріше це рейтинг мрій українських автомобілістів – їх шукають частіше за інші.

10. Volkswagen Transporter T4

Середня ціна: 698 712 грн.



Практичний та надійний Volkswagen Transporter T4 мав багато варіантів кузовів та ще більше різноманітних комплектацій. Його можна вважати одним з найуспішніших проектів марки Volkswagen. Він і досі в ціні. Українців більш за все цікавили варіанти 1998 року випуску.

9. BMW X5

Середня ціна: 190 050 грн



Автомобілі марки BMW кінця дев’яностих та початку двохтисячних користуються популярністю не дивлячись на схильність до поломок і дорогий сервіс. А фактор українських доріг робить єдиний випущений в ті часи кроссовер найбільш популярним автомобілем марки серед українських мрійників. Найбільш популярні запити стосуються Х5 2002 року випуску.

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8. Mazda3

Середня ціна: 103 409 грн



Популярність цього автомобіля в пошукових запитах легко пояснити його популярністю на наших дорогах. Не менш важливим фактором можна вважати любов до Mazda3 прекрасної частини українських водіїв. Надійний та непримхливий автомобіль шукають у досить молодому віці – найпопулярніші запити стосуються машин 2008 року виробництва.



7. Skoda Superb

Середня ціна: 360 536 грн



Багато автомобіля за мінімум грошей – мабуть таким девізом керуються шукачі Skoda Superb. Та невисока надійність цього автомобіля компенсуються різномаїттям неоригінальних запчастин та сервісу. Але практичні українські користувачі все одно вибирають більш доступну Octavia. А мрії про Superb 2012 року випуску лишаються лише мріями.

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6. Mitsubishi Pajero Wagon

Середня ціна: 310 536 грн



Несподіваний фігурант рейтингу. Дуже надійний та витривалий Pajero Wagon невибагливий до сервісу та доступний на фоні основних конкурентів. Він може похизуватися неабияким комфортом та відмінними всюдихідними якостями. Але на дорогах таких автомобілів небагато. Мабуть, його стартова ціна була завеликою для багатьох. А нинішні прайси на вживані автомобілі 2002 року випуску вже цікавлять багатьох.



5. Daewoo Lanos

Середня ціна: 83 845 грн



Невмирущій Lanos, який являє собою прямого нащадка Opel Kadett кінця сімдесятих років розробки, досі присутній у мріях багатьох українців. Правда, він перемістився з першого місця на п’яте. Переваги цього автомобіля полягають у відносній надійності, доступності запчастин та сервісу. Крім того, Lanos добре «тримає ціну» - за роки експлуатації втрачає в ціні менше, ніж інші автомобілі.

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4. Audi Q3

З середньою ціною: 782 558 грн



Найбільш несподіваний і найдорожчий учасник рейтингу – Audi Q3. Гарний зовнішній вигляд і, вірогідно, найкращі в класі дорожні повадки заставляють українців мріяти про компактний кроссовер преміального бренду. Але висока ціна і пристосованість автомобіля лише до гарних доріг і якісного палива грає проти шансів Q3 зайняти достойне місце у рейтингу продажів.

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3. Nissan Leaf

Cредня ціна: 276 690 грн



Інтерес наших співвітчизників до електромобілів дуже високий. Це не дивно, оскільки вони дозволяють заощаджувати на паливі і зберігати природу від шкідливих викидів. Відміна податків на електромобілі має призвести до росту продажів такої техніки. Як бачимо українці до цього готуються, адже Leaf і зараз є найпопулярнішим електромобілем України.

2. Audi A6

Середня ціна: 225 715 грн



Популярність Audi A6 2001 року випуску можна пояснити лояльним відношенням української влади до автомобілів на «єврономерах». Хоча для розуміння цін користувачі відомого Інтернет ресурсу цікавляться також ціною легальних A6. З кожним місяцем ми наближаємося до ситуації, коли зустріти Audi A6 на українських номерах значно складніше, ніж побачити аналогічний автомобіль «на бляхах». Втім вирішення питання про легалізацію або заборону експлуатації буде досить скоро. Можливо, разом з початком дії закону про фото- відео фіксацію.

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1. Mercedes-Benz E-Class

Середня ціна: 550 585 грн



Популярність Mercedes-Benz E-Class теж можна легко пояснити доступністю автомобілів «на бляхах», а високу середню ціну – порівнянням ціни розмитнених автомобілів з екземплярами на іноземній реєстрації. Втім E-Class сам по собі досить цікавий автомобіль, який може балувати високим рівнем комфорту і престижу, не вимагаючи астрономічних сум на утримання. Різноманітність неоригінальних запчастин та гаражного сервісу часто вирішують це питання.