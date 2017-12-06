Наскільки надійний ЗАЗ/Daewoo Lanos і який краще купувати? Після зняття цієї моделі з виробництва це питання не втрачає актуальності.

Зовсім недавно улюблений багатьма народний Daewoo/ZAZ Lanos зняли з виробництва. Він випускався близько 20 років – з 1998-го.

Можливо, у деяких дилерів на складах ще залишилися невеликі запаси нових автомобілів, але їх розпродаж – питання кількох місяців. Скоро новий Lanos купити буде неможливо.

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Втім, не варто сильно засмучуватись, зараз на вторинному ринку досить багато пропозицій – купити старий Lanos в хорошому стані цілком реально. Природно, до питання вибору б/у автомобіля варто підходити з особливою пристрастю, адже у багатьох Lanos-ів дуже непроста доля. Їх ганяють як таксі, здають на прокат, використовують в якості службових та підмінних автомобілів...

Перше, на що варто звернути увагу – це попередній господар. Якщо його немає, а продажем машини займається друг, родич або, не дай Бог, перекупник – стережіться. Мало того, що в такому разі дізнатися реальну історію експлуатації навряд чи вдасться, виникають ще й ризики, пов'язані з оформленням. Перекупники не завжди знають про можливі штрафи, арешти та інші нюанси правової історії автомобіля.

Якщо ж вам вдалося відшукати гідний уваги примірник, обов'язково огляньте його на СТО. У випадку з Lanos згодиться абсолютно будь-який автосервіс або навіть гараж з підйомником. Про нюанси конструкції цієї поширеної моделі знає чи не кожен автомеханік у нашій країні.

Найбільш вдалими примірниками вважаються Lanos польської збірки. За спостереженнями автомобілістів, кузови цих автомобілів набагато менше схильні до корозії, ніж їх аналоги, зібрані на Запорізькому автомобільному заводі. Також кажуть, що у "поляків" набагато менше проблем з провідкою і зі збіркою в цілому.

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Двигун Ланоса

У моторній гамі найвдалішим вважається 8-клапанний двигун об'ємом 1.5 л. При нормальній експлуатації його ресурс сягає 300-400 тис. км. Після чого потрібен "середній ремонт" із заміною прокладок і поршневих кілець. Єдиний його мінус – підвищена витрата палива. Але на ринку багато екземплярів з ГБО.

Менш вдалим вважають 1,5-літровий 16-клапанний мотор. Досить часто в ньому прогорає прокладка головки блоку циліндрів. Також не рідко виникають проблеми, пов'язані з високою витратою масла.

Силовий агрегат об'ємом 1.3 л, виготовлений на Мелітопольському моторному заводі, теж встановлювався на Lanos, але продавали такий автомобіль під назвою Sens. До надійності малооб'ємного вітчизняного двигуна є чимало питань. Також не рідко виникають шуми в коробці передач, що працює в парі з цим мотором.

До інших моторів слід ставитися особливо уважно. Зокрема, агрегати з об'ємом двигуна 1.4 л встановлювалися недовго. Відповідно, інформації про них набагато менше, механіки знайомі з ними не так детально, а пошук запчастин в разі чого може перетворитися на досить тривалий квест. Дизельних Ланосів не буває.

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Зчеплення, підвіска, електрика

Зчеплення на всіх версіях має практично однаковий ресурс – 80-140 тис. км. Його заміна можлива практично в будь-якому гаражі і обійдеться у відносно невелику суму.

Підвіска всіх версій Lanos відрізняється надійністю і довговічністю. Ресурс якісних витратних матеріалів (кульових опор, сайлетблоков і втулок стабілізатора) складає близько 50 тис км. при жорсткому режимі експлуатації. Пружини і амортизатори потребуватимуть заміни після 100-150 тис. км. пробігу. Передні гальмівні колодки зношуються за 20-60 тис. км. Задні барабанні гальма не вимагають втручань до 100 тис. км.

Електрика та електроніка досить надійні. Іноді виникають проблеми з котушками запалювання, датчиком положення дросельної заслінки і клапаном холостого ходу. Окислюються роз'єми на противотуманках та звуковому сигналі. Але всі ці неприємності трапляються не так часто.

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Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що однією з особливостей Lanos є його хороша ліквідність. Ці автомобілі досить легко продаються. Перевагою є доступність запчастин і сервісу. Ймовірно, саме тому Lanos часто використовують в якості першого "навчального" автомобілю – на ньому можна від'їздити кілька років і продати практично за ті ж гроші.

Нагадаємо, що для продажу вживаного авто можна поїхати на авторинок "Центральний".