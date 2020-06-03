Вражаючі архівні кадри свого часу демонструвались лише армії США, а самі літаючі автомобілі також призначались для потреб військових.

На початку 1960-х років армія США придбала два екземпляри літаючих автомобілів від авіабудівної компанії Curtiss-Wright.

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Військові експериментували та досліджували нові типи транспорту для потреб армії і Curtiss-Wright Model 2500 Air Car мав чимало переваг, щоб зацікавити силовиків.



Фактично, Curtiss-Wright Model 2500 Air-Car був автомобілем на повітряній подушці, що зависав на висоті 15-20 см над поверхнею. Будь-якою поверхнею, включаючи болото, сніг, кригу і воду. Саме всюдихідність машини зацікавила військових. Авіавиробник планував випустити комерційну цивільну модель літаючих автомобілів.



Довжина машини – 6,4 метри, ширина – 2,4, висота – 1,5. Максимальна швидкість транспорту – 55 км/год, автономний пробіг – 2 години, Curtiss-Wright міг перевозити до півтонни вантажу, рухати у будь-якому напрямку і обертатись довкола своєї осі. У рух автомобіль призводив 280-сильний авіамотор, що обертав два гвинти попереду та позаду кабіни, управління здійснювалось за рахунок поворотних повітроводів.







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