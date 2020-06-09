Ютубери провели дуже цікавий, хоча й екстремально вибухонебезпечний експеримент.

Автори каналу Hydraulic Press Channel, що страшенно люблять чавити різноманітні предмети за допомогою гідравлічного пресу, заснували ще один канал у YouTube під назвою Beyond the press, для демонстрації свого позакласного хуліганства.

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У черговому ролику ютубери вирішили відповісти Ілону Маску та запуску Space X Crew Dragon. Щоправда, фінські ентузіасти вирішили вивести свій апарат на орбіту, використовуючи лише динаміт. Добре, хоч космонавтів у зоряній машині було.

Готуючись до запуску, експериментатори розрахували, що підняти машину в небо зможе сила 70 кілограмів динаміту. Самому автомобілю провели необбхідні модифікації: кормову частину закрили металевим екраном для захисту від вибуху, на бортах з’явились сопла, а кузов прикрасили кумедними написами, типу “доставка піци”.

Сподіватимемось, у Space X та NASA подібних запусків ніколи не буде, тому що результат фінського експерименту виявився катастрофічним для “космічного апарата”.

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