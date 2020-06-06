Оригінальний "радянський Порше" надто рідкісний автомобіль для подібних креацій, тож мова про досконалу візуалізацію.

У 1960-х роках група з шести кваліфікованих спеціалістів на власному ентузіазмі збудувала цілих шість машин, що прославились і не лише в Союзі.

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Відомі як КД Спорт-900, це були задньомоторні купе, побудовані на агрегатах ЗАЗ-965. Раніше ми докладно розповідали про Спорт-900 та долю цих машин сьогодні.

Елегантне купе на базі Запорожця сконструювала група інженерів і дизайнерів науково-дослідного інституту НАМІ. Фактично, вони збудували автомобілі для себе – кількість машин відповідала кількості учасників проекту. Автомобілі відрізнялись надзвичано детальною перебудовою і майстерним виконанням.

Художник @Artem Popkov уявив, як міг би виглядати цей автомобіль сьогодні. Цікаво, який агрегат передбачається сховати у тій видовженій хвостовій частині? 1.6 від ЗАЗ Lanos?



Можливо, знайдуться ентузіасті й на реалізацію сучасного проекту задньомоторного купе.

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