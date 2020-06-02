Про смаки не сперечаються і це той випадок, коли людей абсолютно не хвилює думка оточуючих про їх авто.

Що змушує мільйонерів і навіть мільярдерів користуватись копійчаними машинами – для нас, простих смертних, залишається загадкою. З іншого боку, скромність, безумовно, є гідною поваги чеснотою.

15. Крістіан Бейл (актор, статки $80 млн) – Toyota Tacoma

Зірка трьох фільмів про Бетмена в кіно встиг поїздити на найкрутіших автомобілях сучасності та кількох із паралельної реальності, однак у житті віддає перевагу невибагливому та недорогому пікапу Toyota Tacoma. Причому змінювати машину на новішу Крістіан не поспішає, адже, як і більшість “тракерів” вважає, що пікап задовольняє усі його транспортні потреби.

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14. Том Хенкс (актор, статки $350 млн) – Fiat 126p

Ця малолітражка відома, як “Польські фіат” і її все ще можна зустріти у саме в Польщі. Однак у США, де мешкає “Форрест Гамп” – це справжня екзотика. Відомо, що Том вперше побачив авто в Угорщині, під час зйомок фільму, і назавжди закохався у нього.

13. Рон Артест / Метта Уорлд Піс (баскетболіст, статки $35 млн) – Hyundai Genesis Lakers Edition

Цей седан не просто дешевший за більшість машин професійних баскетболістів, він безкоштовний! Genesis був подарований зірці команди Los Angeles Lakers ведучим ток-шоу, під час чергового ефіру.

12. Дженніфер Лоуренс (акторка, статки $130 млн) – Volkswagen Eos

Зірка “Голодних ігор” та “Людей Ікс”, схоже, вирішила не розлучатись із простеньким кабріолетом гольф-класу від Volkswagen, навіть після того, як заробила купу грошей. У США ця модель дуже популярна у якості нагороди дівчатам-першокурсницям за їх успіхи у навчанні від батьків.

11. Райан Ґослінґ (актор, статки $70 млн) – Toyota Prius

Красунчик, та ще й про екологію дбає. Хоча за останнім пунктом вже трохи відстав від моди, адже усі еко-активісти з грошима вже давно пересіли на Tesla.

10. Ларрі Девід (актор, статки $400 млн) – Toyota Prius

Один з найуспішніших та найзаможніших комедійних акторів світу також обрав для себе гібридний хетчбек Toyota і міняти його на щось новіше поки не збирається.

9. Мел Гібсон (актор, статки $425 млн) – smart fortwo

В екстравагантності цей хетчбек на вулицях Голлівуду поступається хіба що “польському Фіату” Тома Хенкса. Німецька дводверка Гібсона – не з нових, в Україні таку машину можна придбати буквально за 1000 доларів.

8. Конан О'Браєн (телеведучий, статки $85 млн) – Ford Taurus SHO 1992 року випуску

Старенький седан мало схожий на типовий автомобіль знаменитості. І хоча версія SHO (Super High Output) являє собою топове та найпродуктивніше виконання моделі, така любов до Taurus не піддається поясненю.

7. Уоррен Баффет (бізнесмен, статки $73,2 млрд) – Cadillac XTS 2014 року випуску

Якби такий седан був у Конана О'Браєна, можливо, він і не потрапив би до цього списку, однак той факт, що на шестирічному XTS їздить один з найбагатших людей на планеті, змушує задуматись над тим, чи правильно ми витрачаємо власні гроші.

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6. Марк Цукербарг (бізнесмен, статки $73,4 млрд) – Honda Fit (Jazz)

Компакт Honda Fit у США зневажають навіть домогосподарки, коштує такий втомобіль в середньому 7 тисяч доларів. То й що? Він справно возить свого власник і це головне. А про імідж нехай думають усілякі інфлюенсери.

5. Стів Балмер (бізнесмен, статки $64,9 млрд) – Ford Fusion Hybrid

Колишній гендиректор Microsoft славився своїми розумними рішеннями і купівля гібридного седана, схоже, була одним з них. Принаймі, майже одночасно зі звільненням з Microsoft, він придбав собі Fusion Hybrid і з тих пір цілком задоволений машиною і не поспішає міняти її на щось новіше.

4. Кейт Мосс (акторка, статки $80 млн) – MG Midget

Не дивуйтесь, якщо назва цього авто вам не знайома, оскільки британський автовиробник випускав такі родстери з 1961 по 1979 роки. Доступний, невибагливий спорткар вважався недорогим автомобілем і в свої кращі дні, а зараз коштує в середньому 9 тисяч євро.

3. Клінт Іствуд (актор, статки $375 млн) – GMC Typhoon

Легендарний герой вестернів у одному зі своїх останніх фільмів – Gran Torino – грає роль ветерана війни, що з особливою теплотою доглядає за улюбленим купе від Ford. Справжній чоловічий автомобіль для справжнього американця. У реальному житті усе так само: Клінт Іствуд їздить на дводверному джипі GMC Typhoon, старому, але надійному, цінність якого зовсім не у ринковій вартості.

2. Колін Фаррелл (актор, статки $80 млн) – Ford Bronco

Якщо вже мова зайшла про стправжні чоловічі автомобілі, то без Bronco не обійтись. І мова не про новий позашляховик, на який у США чекають сотні тисяч шанувальників, а про оригінальний автомобіль минулого тисячоліття.

1. Девід Спейд (актор, статки $60 млн) – Buick Grand National 1987 року випуску

Кілька років тому Спейд вирішив продати свій Grand National, яким володів роками, оскільки не мав для нього місця в гаражі. Валізоподібний спорткар навіть засвітився у шоу Jay Leno's Garage (2й сезон, 6й епізод), оскільки для колекціонерів ця стара бляшанка може представляти певну цінність. Втім, пізніше актор передумав і залишив машину собі.

За матеріалами hotcars.com, CNBC, Forbes, RoadandTrack, Daily Mail.

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