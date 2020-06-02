О вкусах не спорят и это тот случай, когда человека абсолютно не волнует мнение окружающих об их авто.

Что заставляет миллионеров и даже миллиардеров пользоваться копеечными машинами – для нас, простых смертных, остается загадкой. С другой стороны, скромность, безусловно, является достойной уважения добродетелью.

15 Кристиан Бэйл (актер, состояние $80 млн) – Toyota Tacoma

Звезда трех фильмов о Бэтмене в кино успел поездить на самых крутых автомобилях современности и нескольких из параллельной реальности, однако в жизни предпочитает непритязательный и недорогой пикап Toyota Tacoma. Причем менять машину на более новую Кристиан не спешит, ведь, как и большинство, "Тракер" считает, что пикап удовлетворяет все его транспортные потребности.

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14 Том Хэнкс (актер, состояние $350 млн) – Fiat 126p

Эта малолитражка известна как "Польский фиат" и ее все еще можно встретить именно в Польше. Однако в США, где живет "Форрест Гамп", – это настоящая экзотика. Известно, что Том впервые увидел авто в Венгрии во время съемок фильма и навсегда влюбился в него.

13Рон Артест / Мэтта Уорлд Пис (баскетболист, состояние $35 млн) – Hyundai Genesis Lakers Edition

Этот седан не просто дешевле большинство машин профессиональных баскетболистов, он бесплатный! Genesis был подарен звезде команды Los Angeles Lakers ведущим ток-шоу во время очередного эфира.

12 Дженнифер Лоуренс (актриса, состояние $130 млн) – Volkswagen Eos

Звезда "Голодных игр" и "Людей Икс", похоже, решила не расставаться с простеньким кабриолетом гольф-класса от Volkswagen даже после того, как заработала кучу денег. В США эта модель очень популярна в качестве награды девушкам-первокурсницам за их успехи в учебе от родителей.

11 Райан Гослинг (актер, состояние $70 млн) – Toyota Prius

Красавчик да еще и об экологии заботится. Хотя по последнему пункту уже немного отстал от моды, ведь все эко-активисты с деньгами уже давно пересели на Tesla.

10 Ларри Дэвид (актер, состояние $400 млн) – Toyota Prius

Один из самых успешных комедийных актеров мира также выбрал для себя гибридный хэтчбек Toyota и менять его на что-то новее пока не собирается.

9Мел Гибсон (актер, состояние $425 млн) – smart fortwo

В экстравагантности этот хэтчбек на улицах Голливуда уступает разве что "польскому фиату" Тома Хэнкса. Немецкая двухдверка Гибсона – не из новых, в Украине такую машину можно приобрести буквально за 1000 долларов.

8 Конан О'Брайен (телеведущий, состояние $85 млн) – Ford Taurus SHO 1992 года выпуска

Старенький седан мало похож на типичный автомобиль знаменитости. И хотя версия SHO (Super High Output) представляет собой топовоу и наиболее продуктивноу выполнения модели, такая любовь к Taurus не поддается объяснению.

7 Уоррен Баффет (бизнесмен, состояние $73,2 млрд) – Cadillac XTS 2014 выпуска

Если бы такой седан был у Конана О'Брайена, возможно, он и не попал бы в этот список, однако тот факт, что на шестилетнем XTS ездит один из самых богатых людей на планете, заставляет задуматься над тем, правильно ли мы тратим свои деньги.

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6 Марк Цукербарг (бизнесмен, состояние $73,4 млрд) – Honda Fit (Jazz)

Компактом Honda Fit в США пренебрегают даже домохозяйки, стоит такой автомобиль в среднем 7 000 долларов. Ну и что? Он исправно возит своего владельца и это главное. А об имидже пусть думают всевозможные инфлюенсеры.

5 Стив Балмер (бизнесмен, состояние $64,9 млрд) – Ford Fusion Hybrid

Бывший гендиректор Microsoft славился своими умными решениями и покупка гибридного седана, похоже, была одним из них. По крайней мере, почти одновременно с увольнением из Microsoft, он приобрел себе Fusion Hybrid и с тех пор вполне доволен машиной и не спешит менять ее на что-то поновее.

4 Кейт Мосс (модель, состояние $80 млн) – MG Midget

Не удивляйтесь, если название этого авто вам не знакомо, поскольку британский автопроизводитель выпускал такие родстеры с 1961 по 1979 год. Доступный, неприхотливый спорткар считался недорогим автомобилем и в свои лучшие дни, а сейчас стоит в среднем 9 000 евро.

3 Клинт Иствуд (актер, состояние $375 млн) – GMC Typhoon

Легендарный герой вестернов в одном из своих последних фильмов – Gran Torino – играет роль ветерана войны, который с особой теплотой ухаживает за любимым купе от Ford. Настоящий мужской автомобиль для настоящего американца. В реальной жизни все так же: Клинт Иствуд ездит на двухдверном джипе GMC Typhoon, старом, но надежном, ценность которого вовсе не в рыночной стоимости.

2 Колин Фаррелл (актер, состояние $80 млн) – Ford Bronco

Если уж речь зашла о по-настоящему мужском автомобиле, то без Bronco не обойтись. И речь не о новом внедорожнике, которого в США ждут сотни тысяч поклонников, а об оригинальном автомобиле прошлого тысячелетия.

1 Дэвид Спейд (актер, состояние $60 млн) – Buick Grand National 1987 выпуска

Несколько лет назад Спейд решил продать свой Grand National, которым владел годами, поскольку не имел для него места в гараже. Чемоданоподобный спорткар даже засветился в шоу Jay Leno's Garage (2-й сезон, 6-й эпизод), поскольку для коллекционеров эта старая жестянка может представлять определенную ценность. Впрочем, позже актер передумал и оставил машину себе.

По материалам hotcars.com, CNBC, Forbes, RoadandTrack, Daily Mail.

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