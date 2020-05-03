Fiat 126, который большинство украинцев знают как “Польский Фиат”, мог бы быть интересным электрокаром.

Дизайнеры Motor 1 попытались представить, как мог бы выглядеть современный Fiat 126, который был популярен не только в Италии и Западной Европе, но и в “соцлагере”. Ведь он по лицензии выпускался в Польше под названием Polski Fiat 126p, а также на заводе “Застава” в тогдашней Югославии.

Читайте также: Польские тюнеры превратили Mercedes-AMG в яхту

Дизайнеры нафантазировали вполне современный автомобильчик с отчетливым налетом ретро. У него простой, без излишеств, дизайн, но одновременно с достойной внешностью. На европейском рынке его конкурентами стали бы, например, VW e-Up или Honda e. Такой "Фиат" мог бы комплектоваться электромотором мощностью около 100 л.с. и батареей, обеспечивающей запас хода примерно на 200 километров.

Также к теме: Fiat выводит на рынок новый пикап за 13 тысяч долларов