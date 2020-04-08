Компактный пикап предназначен для стран Южной Америки.

Южноамериканское подразделение FCA представило обновленный пикап Strada. В Мексике он будет продаваться под названием Ram 700 – суббрендом Dodge.

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Новый компактный пикап Fiat Strada на момент запуска будет доступен в четырехдверном варианте, а чуть позже появится и более доступная двухдверная версия.

Базовая модель пикапа Strada имеет длину 4480 мм, что делает его действительно чуть ли не самым маленьким серийным пикапом среди существующих. Для сравнения, Ford Ranger имеет длину 5354 мм. Кузов нового пикапа вмещает 650 кило клади и имеет габариты 1170х1059 мм.

На выбор покупателям предложат один из двух моторов: 1,4-литровый с отдачей в 88 л.с. и 123 Нм и 1,3-литровый мощностью в 109 л.с. и 139 Нм крутящего момента. Оба двигателя работают с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Внутри Strada имеет довольно простой вид, хотя и не лишен современных вещей – в центре размещен 7-дюймовый дисплей, ниже сгруппированы колесики управления “климатом”, а на руле есть клавиши для управления мультимедийной системой и борткомпьютером.

Фото: Fiat Strada 2020 / Fiat

Старт продаж Fiat Strada в Бразилии был назначен на начало апреля, однако из-за пандемии коронавируса производитель временно закрыл завод, на котором осуществлялась сборка пикапа. Теперь сроки начала продаж перенесены на вторую половину года. Зато цены не изменились – стоимость новинки будет начинаться с 13 500 долларов США.

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