Компактний пікап призначений для країн Південної Америки.

Південноамериканський підрозділ FCA представив оновлений пікап Strada. У Мексиці він буде продаватися під назвою Ram 700 – суббрендом Dodge.

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Новий компактний пікап Fiat Strada на момент запуску буде доступний в чотиридверному варіанті, а трохи пізніше з'явиться і доступніша дводверна версія.

Базова модель пікапа Strada має довжину 4480 мм, що робить його справді чи не найменшим серійним пікапом серед існуючих. Для порівняння, Ford Ranger має довжину 5354 мм. Кузов нового пікапа вміщує 650 кіло поклажі і має габарити 1170х1059 мм.

На вибір покупцям запропонують один з двох моторів: 1,4-літровий з віддачею у 88 к.с. та 123 Нм і 1,3-літровий потужністю у 109 к.с. і 139 Нм крутного моменту. Обидва двигуни працюють з п'ятиступінчатою механічною коробкою передач.

Всередині Strada має досить простий вигляд, хоча й не позбавлений сучасних речей – в центрі розміщений 7-дюймовий дисплей, нижче згруповані коліщатка управління “кліматом”, а на кермі є клавіші для управління мультимедійною системою та борткомп’ютером.

Фото: Fiat Strada 2020 / Fiat

Старт продажів Fiat Strada в Бразилії був призначений на початок квітня, однак через пандемію коронавіруса виробник тимчасово закрив завод, на якому здійснювалась збірка пікапа. Тепер терміни початку продажів перенесені на другу половину року. Зате ціни не змінились – вартість новинки буде починатися з 13 500 доларів США.

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