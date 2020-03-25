Автомобілі сертифікуються для продажу на ринках Австралії та Нової Зеландії, як нова модель транспортного засобу.

Австралійці шанують пікапи не менше за американців, однак, на відміну від останніх, віддають перевагу не громіздким повнорозмірним машинам, а компактнішим моделям і легковим авто з відкритим кузовом. Навіть назва для пікапів у австралійців своя – UTE, “Ют”.

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Фото: Holden Ute SV6 VF та Toyota Land Cruiser 70 – представники австралійського сегменту пікапів / Holden, Toyota

Вважається, що першу ют-модель для країни-континенту випустив ще у 1934 році місцевий підрозділ Ford. З тих пір у регіоні надзвичайно популярні легкі автомобілі з відкритим багажником. Оскільки модельна лінійка Suzuki в Австралії та Новій Зеландії не включає подібної техніки, місцевий підрозділ марки вирішив задовольняти потреби ринку власними силами.

Крихітний позашляховик Suzuki Jimny четвертого покоління мав усі передумови для того, аби перетворитись на пікап в Австралії: повний привід, компактні габарити та економічний двигун. Однак конверсія в пікап виявилась недешевою.

Фото: пікап Suzuki Jimny для Австралії та Нової Зеландії / New Atlas

Якщо базовий Jimny оцінюється у 25 000 австралійських доларів, то Jimny UTE обійдеться мінімум в 37 990 (14,5 і 22 тисячі доларів США, відповідно). При цьому, пікап Jimny має значно простіше технічне оснащення, ніж базовий позашляховик: фари замінюються галогеновими, інформаційно-розважальний блок замінюють на простіший, як і колісні диски – на сталеві.

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