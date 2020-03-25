Автомобили сертифицируются для продажи на рынках Австралии и Новой Зеландии как новая модель транспортного средства.

Австралийцы уважают пикапы не меньше американцев, однако, в отличие от последних, отдают предпочтение не громоздким полноразмерным машинам, а более компактным моделям и легковым авто с открытым кузовом. Даже название для пикапов у австралийцев свое – UTE, “Ют”.

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Фото: Holden Ute SV6 VF м Toyota Land Cruiser 70 – представители австралийского сегмента пикапов / Holden, Toyota

Считается, что первую ют-модель для страны-континента выпустило еще в 1934 году местное подразделение Ford. С тех пор в регионе чрезвычайно популярны легкие автомобили с открытым багажником. Поскольку модельная линейка Suzuki в Австралии и Новой Зеландии не включает подобной техники, местное подразделение марки решило удовлетворять потребности рынка собственными силами.

Крошечный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения имел все предпосылки для того, чтобы превратиться в пикап в Австралии: полный привод, компактные габариты и экономичный двигатель. Однако конверсия в пикап оказалась недешевой.

Фото: пикап Suzuki Jimny для Австралии и Новой Зеландии / New Atlas

Если базовый Jimny оценивается в 25 тысяч австралийских долларов, то Jimny UTE обойдется минимум в 37 990 (14,5 и 22 тысячи долларов США, соответственно). При этом у пикапа Jimny значительно проще техническое оснащение, чем у базового внедорожника: фары заменяются галогеновыми, информационно-развлекательный блок заменяют на более простой, как и колесные диски – на стальные.

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