Генрік Фіскер розмістив у своєму Twitter зображення особливої ​​версії для ще не випущеного електричного кросовера Fisker Ocean. Чи з'явиться така версія моделі у списку виконань – поки не ясно.

Fisker Ocean ще до свого дебюту закріпив за собою статус “суперника Tesla Model Y” і продовжує дивувати можливуостями, яких немає в конкурента.

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Фіскер не надав жодних деталей про те, що саме показано на ескізі, однак пообіцяв розкрити подробиці протягом місяця. Засновник компанії прокоментував зображення так:

“Низький центр ваги і широка колісна колія забезпечують Fisker Ocean стабільність і стійкість на різних типах поверхні, а значить він може використовуватись міжнародними організаціями та військовими для пересування важкодоступними територіями”.

“Глянцевому” кросоверу для цього не вистачає лише високого кліренса та коліс з шинами для бездоріжжя. На ескізі від Фіскера кросовер також забезпечили захистом днища та нижньої частини кузову і багажником на даху. І хоча на зображенні запасне колесо розміщене зверху, керівник компанії зазначає, що для нього знайшли особливе “незвичайне” місце.

Фото:

Виробництво Fisker Ocean повинно стартувати в кінці поточного року. Кросовер з численними “незвичайностями”, як режим “кабріолет” або сонячні панелі на даху, оцінений у 37,5 доларів. Це значно вигідніше стартового цінника на Tesla Model Y, та з таким позашляховим арсеналом Fisker Ocean цілком можна мітити в конкуренти електричному Hummer.

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