Генрик Фискер разместил в своем Twitter изображение особой версии для еще не выпущенного электрического кроссовера Fisker Ocean. Появится ли такая версия модели в списке исполнений – пока не ясно.

Fisker Ocean еще до своего дебюта закрепил за собой статус “соперника Tesla Model Y” и продолжает удивлять возможностями, которых нет у конкурента.

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Фискер не предоставил никаких деталей о том, что именно показано на эскизе, однако пообещал раскрыть подробности в течение месяца. Основатель компании прокомментировал изображение так:

“Низкий центр тяжести и широкая колесная колея обеспечивают Fisker Ocean стабильность и устойчивость на различных типах поверхности, а значит он может использоваться международными организациями и военными для передвижения труднодоступными территориями”.

“Глянцевому” кроссоверу для этого не хватает лишь высокого клиренса и колес с шинами для бездорожья. На эскизе от Фискера кроссовер также обеспечили защитой днища и нижней части кузова и багажником на крыше. И хотя на изображении запасное колесо размещено сверху, руководитель компании отмечает, что для него нашли особое “необычное” место.

Фото

Производство Fisker Ocean должно стартовать в конце текущего года. Кроссовер с многочисленными "необычностями", как режим "кабриолет" или солнечные панели на крыше, оценен в 37,5 долларов. Это значительно выгоднее стартового ценника на Tesla Model Y, и с таким внедорожным арсеналом Fisker Ocean вполне можно метить в конкуренты электрическому Hummer.

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