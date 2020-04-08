Ателье Carlex Design не перестает удивлять нестандартным подходом к своим проектам. На этот раз мастера решили стилизовать кубический G-Class под роскошную лодку и справились с этим на "отлично".

Carlex Design специализируется на создании особых интерьеров для автомобилей, однако в последнее время предлагает комплексные решения для полномасштабного тюнинга/кастомайзинга. Последняя работа Carlex называется G-Yachting Limited Edition и посвящена преобразованию “Геландевагена” в сухопутную яхту.

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Внешне Carlex G-Yachting Limited Edition отличается двухцветным кузовом, основная часть которого имеет окраску и текстуру шлифованного алюминия. Крышу и капот внедорожника покрыли черной матовой краской. Переднюю и заднюю оптику "Гелика" затонировали. Довершает новый образ комплект фирменных 22-дюймовых дисков.

В салоне изменения гораздо заметнее. Предложены сразу два варианта отделки. Первый предполагает сочетание белой кожи и выбеленного дерева, а второй комбинирует светлую кожу с темным деревом. В обоих случаях заново оформляются практически все поверхности салона. Кроме того, специалисты Carlex заменили оригинальные кресла сиденьями эргономичной формы.

Фото: Carlex Design G-Yachting Limited Edition / Carlex Design

Грузовой отсек Mercedes-AMG G 63 полностью обшили древесиной, что усиливает параллели с яхтами. Кроме того, шпоном отделаны задние части сидений, а алькантара на потолке тоже имитирует деревянные планки.

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