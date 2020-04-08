Ательє Carlex Design не перестає дивувати нестандартним підходом до своїх проектів. Цього разу майстри вирішили стилізувати кубічний G-Class під розкішний човен і впорались із цим на "відмінно".

Carlex Design спеціалізується на створенні особливих інтер’єрів для автомобілів, однак останнім часом пропонує комплексні рішення для повномасштабного тюнінгу/кастомайзінгу. Остання робота Carlex називається G-Yachting Limited Edition і присвячена перетворенню “Геландеваген” на сухопутну яхту.

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Зовні Carlex G-Yachting Limited Edition вирізняється двоколірним кузовом, основна частина якого має забарвлення та текстуру шліфованого алюмінію. Дах та капот позашляховика вкрили чорною матовою фарбою. Передню та задню оптику “Геліка” затонували. Довершує новий образ комплект фірмових 22-дюймових дисків.

У салоні зміни значно помітніші. Запропоновано одразу два варіанти оздоблення. Перший передбачає поєднання білої шкіри і вибіленого дерева, а другий комбінує світлу шкіру з темним деревом. В обох випадках заново оформляються практично всі поверхні салону. Крім того, спеціалісти Carlex замінили оригінальні крісла сидіннями ергономічної форми.

Фото: Carlex Design G-Yachting Limited Edition / Carlex Design

Вантажний відсік Mercedes-AMG G 63 повністю обшили деревиною, що посилює паралелі з яхтами. Крім того, шпоном оброблені задні частини сидінь, а алькантара на стелі теж імітує дерев'яні планки.

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