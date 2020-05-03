Fiat 126, які більшість українців знають як “Польський Фіат”, міг би бути цікавим електрокаром.

Дизайнери Motor 1 спробували уявити, як міг би виглядати сучасний Fiat 126, який був популярний не лише в Італії та Західній Європі, але й в “соцтаборі”. Адже він за ліцензією випускався в Польщі під назвою Polski Fiat 126p, а також на заводі “Застава” в тодішній Югославії.

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Дизайнери нафантазували цілком сучасний автомобільчик з виразним нальотом ретро. В нього простий, без надмірностей, дизайн, але водночас з гідної зовнішністю. На європейському ринку його конкурентами стали б, наприклад, VW e-Up або Honda e. Такий “Фіат” міг би комплектуватись електромотором потужністю близько 100 к.с. і батареєю, що забезпечує запас ходу приблизно на 200 кілометрів.

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