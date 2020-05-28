Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, в сообщил в соцсети, что купил себе Lada 4x4 (Ниву).

На первом фото "Нивы" с комментарием в стиле “не могу дождаться, когда прибудет мое новое авто”, а на втором фото Нива уже с прицепом, на котором нанесен логотип его компании Schumacher Wines (хобби Шумахера производить собственное вино).

Читайте также: Первый болид Ferrari F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе

“Ниву” обули в новенькую резину с агрессивными грунтозацепами. Вряд ли этому автомобилю придется ездить по настоящему бездорожью. Скорее всего “Нива” Шумахера будет выполнять роль экзотического авто для рекламы производства вин.