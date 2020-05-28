Відомий німецький автогонщик Ральф Шумахер, молодший брат Міхаеля Шумахера, в повідомив в соцмережі, що купив собі Lada 4x4 (Ниву).

На першому фото “Ниви” з коментарем у стилі «не можу дочекатися, коли прибуде моє нове авто», а на другому фото Нива вже з причепом, на якому нанесений логотип його фірми Schumacher Wines (хобі Шумахера виробляти власне вино).

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«Ниву» взули у новеньку гуму з агресивними грунтозачепами. Навряд чи цьому автомобілю доведеться їздити по справжньому бездоріжжю. Скоріш за все «Нива» Шумахера виконуватиме роль екзотичного авто, для реклами виробництва вин.