Оригинальный "советский Порше" слишком редкий автомобиль для подобных креаций, поэтому речь о совершенной визуализации.

В 1960-х годах группа из шести квалифицированных специалистов на собственном энтузиазме построила целых шесть машин, которые прославились не только в Союзе.

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Известные как КД Спорт-900, это было заднемоторное купе, построенное на агрегатах ЗАЗ-965. Ранее мы подробно рассказывали о Спорт-900 и судьбу этих машин сегодня.

Элегантное купе на базе Запорожца сконструировала группа инженеров и дизайнеров научно-исследовательского института НАМИ. Фактически, они построили автомобили для себя – количество машин соответствовало количеству участников проекта. Автомобили отличались очень детальной перестройкой и мастерским исполнением.

Художник @Artem Popkov представил, как мог бы выглядеть этот автомобиль сегодня. Интересно, агрегат предполагается спрятать в той вытянутой хвостовой части? 1.6 от ЗАЗ Lanos?

Возможно, найдутся энтузиасты и на реализацию современного проекта заднемоторного купе.

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