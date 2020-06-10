Кіберпанк, технократія і наукова фантастика в одному флаконі.

Вже півроку ютубери з каналу the Hacksmith розважають глядачів відео про мініатюрний Tesla Cybertruck – надзвичайно реалістичну масштабну модель електричного пікапа. Хлопці не припиняли своїх експериментів і в останньому випуску показали дещо справді цікаве: озброєний Cybertruck.

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Міні-Кібертрак, зібраний у техно-лабораторії Hacksmith, приблизно вдвічі менший за реальний Cybertruck, однак має всі божевільні функції, які є у електричного пікапа Ілона Маска. Включаючи тримоторну систему, яка дозволяє масштабній моделі розвивати 850 ньютон-метрів крутного моменту. Ця “іграшка” настільки потужна, що змогла здолати у “перетягуванні канату” спочатку Chevrolet Spark 2016 року, потім Polaris RZR 2014 року і, нарешті, пікап Ford F-150 2010 року.

Після того, як у своїй лабораторії “Гексміти” змайстрували та встановили у кузов макет футуристичної гармати, вони вирішили зробити його “бойовим”. У цьому допоміг інший ютубер – Styropyro, котрий надіслав умільцям оптику для лазера. Достатньо потужного, аби наносити пошкодження речам і робити боляче людям.

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