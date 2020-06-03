Якщо все йтиме за планом, новий фільм "Бетмен" вийде на екрани у жовтні 2021 року.

Ще у березні цього року творці нової стрічки про легендарного супергероя всесвіту DC показали кілька тізерів нової машини Бетмена. Тепер же його можна роздивитись детально.

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Джерелом фотографій став користувач Twitter @TheBatRobert. Він опублікував чотири зображення автомобіля, створеного кастомайзером Джеффом Фростом. Вважається, що останній є творцем концептуальних моделей для нового фільму.

Нові фотографії демонструють, безсумнівно, ту ж машину, що ми бачили на тізерах. Прямолінійний дводверникй автомобіль нагадує щось середнє між Dodge Charger Домініка Торетто та шаленим масл-каром головного героя стрічки Mad Max. У задній частині авто встановлений масивний мотор V8 з купою надбудов і світлодіодною підсвіткою.



У черговій, 11-й за рахунком, екранізації “Бетмена” роль головного героя виконає Роберт Паттінсон, а компанію йому складуть жінка-кішка у виконанні Зої Кравіц, Ріддлер у виконанні Пола Дано та лиховісний Пінгвін – Колін Фаррелл. Прем’єра запланована на жовтень 2021 року.

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