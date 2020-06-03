Если все пойдет по плану, новый фильм "Бэтмен" выйдет на экраны в октябре 2021 года.

Еще в марте этого года создатели новой ленты про легендарного супергероя вселенной DC показали несколько тизеров новой машины Бэтмена. Теперь же его можно рассмотреть детально.

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Источником фотографий стал пользователь Twitter @TheBatRobert. Он опубликовал четыре изображения автомобиля, созданного кастомайзером Джеффом Фростом. Считается, что последний является создателем концептуальных моделей для нового фильма.

Новые фотографии показывают, несомненно, ту же машину, что мы видели на тизерах. Прямолинейный двохдверный автомобиль напоминает что-то среднее между Dodge Charger Доминика Торетто и бешеным масл-каром главного героя ленты Mad Max. В задней части авто установлен массивный мотор V8 с кучей надстроек и светодиодной подсветкой.

В очередной, 11-й по счету, экранизации "Бэтмена" роль главного героя исполнит Роберт Паттинсон, а компанию ему составят женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц, Риддлер в исполнении Пола Дано и зловещий Пингвин – Колин Фаррелл. Премьера запланирована на октябрь 2021 года.

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