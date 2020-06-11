С момента дебюта в 2017 году электрический тягач "претерпел много изменений в дизайне и строении", говорит руководитель Tesla.

Генеральный директор Tesla Илон Маск направил сотрудникам открытое письмо, в котором сообщил, что настало время для начала производства Tesla Semi. Никакого производственного плана до этого не было объявлено, хотя несколько месяцев назад производитель заявил, что первые отправки готовых Semi клиентам назначены на 2021 год.

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В обращении Маска также отмечается, что аккумулятор и силовой агрегат Semi будут производиться на гигафабрике Tesla в штате Невада, но остальные производства коммерческого автомобиля будет происходить “в других штатах”.

Tesla представила свой электрический грузовик Semi на мероприятии в Калифорнии в 2017 году. Тогда автопроизводитель заявил, что планирует начать производство грузовика в 2019 году, но сроки несколько раз переносились. Пока не ясно, как могут измениться дизайн или технические характеристики грузовика за последние несколько лет. В электронном письме Маск говорит, что, благодаря серии тестовых эксплуатационных образцов машины, инженерам Tesla удалось “усовершенствовать многие аспекты дизайна”. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть финальную версию продукта.

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