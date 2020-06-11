З моменту дебюту у 2017 році електричний тягач "зазнав багатьох змін на краще у дизайні та будові", каже керівник Tesla.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск надіслав співробітникам відкритого листа, у якому повідомив, що настав час для початку виробництва Tesla Semi. Жодного виробничого плану до цього не було оголошено, хоча кілька місяців тому виробник заявив, що перші відправки готових Semi клієнтам призначені на 2021 рік.

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У зверненні Маска також зазначається, що акумулятор і силовий агрегат Semi будуть вироблятися на гігафабриці Tesla в штаті Невада, але решта виробництва комерційного автомобіля відбуватиметься “в інших штатах”.

Tesla представила свою електричну вантажівку Semi на заході в Каліфорнії у 2017 році. Тоді автовиробник заявив, що планує розпочати виробництво вантажівки у 2019 році, але терміни кілька разів переносились. Поки не ясно, як можуть змінитися дизайн або технічні характеристики вантажівки за останні кілька років. У електронному листі Маск говорить, що, завдяки серії тестових експлуатаційних зразків машини, інженерам Tesla вдалось “вдосконалити багато аспектів дизайну”. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити фінальну версію продукту.

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