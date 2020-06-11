До "Тесли" приладнали причіп з сонячними батареями та спробували їздити та заряджати одночасно.

Власник Tesla та YouTube-блогер ItsYeBoi вирішив випробувати новий метод заряджання, який можна задіяти безпосередньо під час руху. Він придбав трейлер, встановив на нього сонячні батареї (загальний бюджет склав за $2500) та підключив цей доважок-генератор до Tesla Model 3.

Теоретично така конструкція мала б дозволити їхати практично без зупинок, особливо в сонячний день. Адже батарея мала б постійно заряджати електромобіль. Однак є проблема: навіть при використанні найефективніших батарей заряджання відбуватиметься досить повільно. Крім цього, причіп ще й підвищує витрату енергії, оскільки збільшує масу та погіршує аеродинаміку автомобіля.

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Експеримент показав, що сонячні батареї генерують потужності приблизно на 800 Вт. Відповідно, щоб повністю зарядити Tesla Model 3, знадобиться близько 80-100 годин (залежно від хмарності). При десяти сонячних годинах на день виходить, що тільки на одне заряджання піде приблизно десять днів.

На цьому проблеми не закінчуються. Контролер Model 3 просто не дозволить батареї заряджатись під час руху (тобто коли вона розряджається). Відповідно, щоб поповнювати заряд на ходу, потрібно вносити зміни до програмного і, можливо, апаратного забезпечення. Але навіть в цьому випадку ефект від заряджання може бути знівельовано збільшеним аеродинамічним опором.

Дивітья відео, чи заряджається “Тесла” на ходу (англійською мовою):

Висновок: заряджання електромобіля на ходу від сонячних батарей - це утопія. З іншого боку, навіть такий примітивний варіант дозволить трохи збільшити заряд під час зупинки, що теж може стати в нагоді.

Нагадаємо, створили електромобіль потужністю 1 мегават.