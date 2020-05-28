Скільки електричного "соку" можна отримати, конвертуючи людську енергію в кіловати акумулятора? Відповідає фінське телеачення.

На початку електричної ери людства, подібні генератори енергії були поширеним явищем, однак з розвитком технологій про них забули. Та, зважаючи на те, якою популярністю користуються сьогодні електромобілі та фітнес-центри, можливо, варто подумати над тим, щоб підключати тренажери до мережі, щоб не витрачати енергію даремно.

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Акумулятор Tesla Model X дозволяє проїхати на одному заряді до 565 кілометрів. За 15 хвилин його можна зарядити для пробігу в 198 кілометрів. Та що, як використовувати для зарядки не швидкісні станції і струм з мережі, а “дідівський” спосіб – крутити педалі?

Автори шоу на фінському телебаченні запросили до студії 9 професійних велосипедистів і попросили їх сісти на велосипеди, перетворені на генератори струму. Після цього був запущений таймер на 20 хвилин, протягом яких спортсмени невтомно крутили педалі. Усі їх зусилля дозволили відновити запас енергії в акумуляторі, хоча результат виявився зовсім не олімпійським – +2 км.

Це один кілометр на десять хвилин на дев’ять велосипедистів. Щоб повністю заповнити акумулятор Model X, якщо припустити, що він має одиницю потужністю 100 кВт/год, їм доведеться тренуватись подібним чином упродовж майже 80 годин.

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