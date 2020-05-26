Мандрівка на електромобілі через увесь континент – не просто цікавий досвід для власника, а й перевірка придатності машини до реального життя.

Як відомо, нині існує кілька методик для визначення паливної чи енергоефективності автомобіля: WLTP, NEDC, EPA, JC08. Кожен має свої переваги й недоліки, однак для власника електромобіля важливо лиш те, який запас ходу на одному заряді має його машина. Ентузіаст із США вирішив усе з’ясувати на власному досвіді.

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Колишній програміст із Силіконової Долини на ім’я Ден Лув придбав Porsche Taycan Turbo якраз перед початком світової пандемії й одразу вирушив на ньому в затяжне турне довжиною у 11 тисяч миль. Із рідного Портленда у штаті Мен (північний схід США, на кордоні з Канадою) він поїхав до Канади і перетнув її вздовж, звідти повернувся у США і рушив у Сан-Дієго в штаті Каліфорнія (південний захід США), а звідти – на інший бік країни, до Флориди.

Ден Лув розповідає, що закохався у Porsche Taycan з першого погляду, щойно побачивши машину у дилера. Він продав три свої машини: гібридний спорткар BMW i8, потужний кросовер BMW X6M та купе M2, та купив електрокар від Porsche.

Спочатку він хотів просто відвідати свою матір, що живе в іншому штаті, однак пізніше розширив свій маршрут. Аби подолати 11 000 миль (17 702 км), власнику електрокара знадобилось 46 днів, його подорож завершилась 13 березня – напередодні оголошення державного карантину у США. Усю свою поїздку Ден зафільмував і змонтував у півторагодинне відео.



Два спостереження, які виніс для себе експериментатор, такі: середній пробіг Porsche Taycan Turbo становить 215 миль або 346 кілометрів на одному заряді; інфраструктура зарядних станцій у США та Канаді вже зараз дозволяє без особливих складнощів мандрувати на електрокарі в подібному режимі, хоча попереднє планування маршруту все ще необхідне.

“Довгі поїздки на “Тайкані” виявились набагато простішими, ніж я очікував. Автомобіль надзвичайно тихий та комфортний. Я міг легко їздити 8 чи 10 годин на день без проблем. В останній день я їхав (і заряджався) 17 годин, проїхавши понад 1000 миль”, – говорить власник електрокара.

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