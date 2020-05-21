Поява новинки в Україні поки непевна.

Сьогодні стартувало виробництво першого електромобіля марки Mazda – компактного кросовера MX-30.

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Хоча батарейна новинка розроблялась з прицілом на європейський ринок, виробництво Mazda MX-30 ведеться у Японії. У дилерів в Європі кросовер очікується восени цього року, замовлення вже приймаються, ціни відомі: у Британії MX-30 коштує від 30 495 фунтів, у Німеччині – від 33 990 євро. Український офіс Mazda розраховує на поставки новинки з наступного року.

Фото: електричний кросовер Mazda MX-30 / Mazda

Mazda MX-30 оснащений одним електромотором e-Skyactiv потужністю 107 кВт (145 к.с.), з приводом на передню вісь, та акумулятором ємністю 35,5 кВт*год. Батарейний блок забезпечує електрокару автономний пробіг у 200 кілометрів за циклом вимірювання WLTP. Акумулятор можна зарядити до 80 відсотків протягом приблизно 40 хвилин, використовуючи пристрій швидкісної зарядки. Виробник також оголосив, що наступного року запропонує кросовер з акумуляторо більшої ємності.

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