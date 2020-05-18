Незважаючи на те, що від планів його виробництва британська фірма Dyson відмовилась.

У семимісного електрокара мав бути майже вдвічі більший запас ходу, ніж у Tesla Model X. Та не судилося.

Також цікаво: Електрокар Sony виїхав на вулиці австрійського міста Грац (відео)

Восени 2018 року виробник побутової техніки Dyson оголосив про плани на виробництво електромобіля під власною маркою. Випускати їх планували у Сінгапурі. Рік потому, команда проекту Dyson Automotive отримала відкритого листа від засновника, у якому він повідомив про закриття проекту. До цього часу британці не показували навіть малюнка свого електрокара, але для спеціального інтерв’ю сера Джеймса Дайсона (очолює список найбагатших британців) виданню The Times була зроблена пара знімків засновника фірми разом з прототипом.

Повідомляється, що автомобіль розроблявся у Вілтширі під кодовою назвою N526. Електрокар мав отримати твердотільний акумулятор з енергією на 970 кілометрів ходу, здатний працювати в повну силу навіть на морозі.

Також передбачалось, що 2,6-тонний електрокар з алюмінієвим кузовом буде здатний прискорюватись до першої сотні за 4,8 секунди і розвивати максимальну швидкість у 200 км/го. У рух автомобіль приводять два електромотори з сукупною віддачею у 535 к.с.

Прототип п’ятиметрового автомобіля має вітрове скло, з кутом нахилу “крутішим, ніж у Ferrari” та колеса, “більші за колеса будь-якого авто на ринку”, за словами сера Дайсона.

Засновник і власник Dyson розповів, що він встиг вкласти у проект електрокара 500 мільйонів фунтів, перш ніж вирішив його припинити. Після розробки прототипа, стало зрозуміло, що на кожному проданому автомобілі компанія має заробляти по 150 000 фунтів стерлінгів, аби покрити витрати на його виробництво, що робить електрокар непривабливим для покупців.

Дайсон повідомив, що готовий розглянути можливість поставляти свої інноваційні твердотільні акумулятори ішим автовиробникам, а мрії про власний електрокар відкладає до тих часів, коли проект стане комерційно життєздатним.

Дивіться також: Акумулятори-мільйонники допоможуть наблизити ціну електрокарів до машин з ДВЗ