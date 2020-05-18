Несмотря на то, что от планов его производства британская фирма Dyson отказалась.

У семиместного электрокара должен был быть почти вдвое больший запас хода, чем у Tesla Model X. Но не судьба.

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Осенью 2018 года производитель бытовой техники Dyson объявил о планах на производство электромобиля под собственной маркой. Выпускать их планировали в Сингапуре. Год спустя, команда проекта Dyson Automotive получила открытое письмо от основателя, в котором он сообщил о закрытии проекта. До этого времени британцы не показывали даже рисунка своего электрокара, но для специального интервью сэра Джеймса Дайсона (возглавляет список самых богатых британцев) изданию The Times была сделана пара снимков основателя фирмы вместе с прототипом.

Сообщается, что автомобиль разрабатывался в Уилтшире под кодовым названием N526. Электрокар должен был получить твердотельный аккумулятор с энергией на 970 километров хода, способный работать в полную силу даже на морозе.

Также предполагалось, что 2,6-тонный электрокар с алюминиевым кузовом будет способен ускоряться до первой сотни за 4,8 секунды и развивать максимальную скорость в 200 км/м. В движение автомобиль приводят два электромотора с совокупной отдачей в 535 л.с.

Прототип пятиметрового автомобиля имеет ветровое стекло, с углом наклона "круче, чем у Ferrari" и колеса, "крупнее колеса любого авто на рынке", по словам сэра Дайсона.

Основатель и владелец Dyson рассказал, что он успел вложить в проект электрокара 500 миллионов фунтов, прежде чем решил его прекратить. После разработки прототипа, стало понятно, что на каждом проданном автомобиле компания должна зарабатывать по 150 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на его производство, что делает электрокар непривлекательным для покупателей.

Дайсон сообщил, что готов рассмотреть возможность поставлять свои инновационные твердотельные аккумуляторы другим автопроизводителям, а мечты о собственном электрокаре откладывает до тех времен, когда проект станет коммерчески жизнеспособным.

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