Світові автовиробники заробляють неймовірні суми на кожному випущеному автомобілі. Рекордсменом серед преміальних марок стала Ferrari. Компанія оприлюднила інформацію, згідно з якою у 2019 році продажі суперкарів трохи впали, але бренд все одно отримав великий прибуток.

Італійський виробник випустив минулого року 10 131 спортивний автомобіль, і при цьому заробив на кожному, в середньому, 86 тисяч євро. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Це означає, що в ціні кожної машини було закладено 23% прибутку. Навіть попри те, що на головному ринку збуту в Америці продажі впали.

Дивіться відео: як виготовляють автомобілі Ferrari

Найуспішнішими регіонами для компанії стали Європа, Близький Схід і Африка. Італійці пишаються тим, що в складних ринкових умовах вдалося отримати такі результати, і це ще раз доводить, що преміальні продукти навіть у складні часи продаються добре.

Довідка. Італійська компанія Ferrari заснована в 1928 році конструктором Енцо Феррарі. Компанія спонсорувала пілотів і виробляла автомобілі для перегонів до 1947 року. Згодом Ferrari стала одним з найпопулярніших виробників спортивних машин. Традиційний колір авто цього бренду — червоний.



Ferrari F8 Tributo / Фото Вікіпедія

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