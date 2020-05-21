Новинка GMC поступово виходить з тіні й уже зараз демонструє цікаві деталі.

“Ось як виглядає безмежність”.

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Сьодні багато виробників пропонують для своїх авто таку опцію, як “зоряне небо” – спеціальне світлодіодне підсвічування стелі. Та навіщо потрібна імітація, коли справжні зорі можна побачити крізь стелю?!

За початковим планом General Motors, саме сьогодні повинна була відбутись презентація електричного Hummer EV. Коронавірус змінив плани, однак виробник вирішив нагадати про свій електрокар коротким тізерним відео.

GMC підтвердила виданню Roadshow, що зйомний дах, що складається з чотирьох прозорих панелей, буде включений у базову комплектацію електричного “Хаммера”.

Нові терміни дебюту Hummer EV поки не названі, однак виробник все ще дотримується початкових планів розпочати поставки автомобілів замовникам восени 2021 року.

Нагадаємо, електричному Hummer обіцяна потужність у 1000 кінських сил та запас ходу у 650 км на одному заряді.

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