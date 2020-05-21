Новинка GMC постепенно выходит из тени и уже сейчас демонстрирует интересные детали.

“Вот как выглядит бесконечность”.

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Сегодня многие производители предлагают для своих авто такую опцию, как “звездное небо” – специальная светодиодная подсветка потолка. И зачем нужна имитация, когда настоящие звезды можно увидеть сквозь потолок?!

По первоначальному плану General Motors, именно сегодня должна была состояться презентация электрического Hummer EV. Коронавирус изменил планы, однако производитель решил напомнить о своем электрокаре коротким тизерным видео.

GMC подтвердила изданию Roadshow, что съемная крыша, состоящая из четырех прозрачных панелей, будет включен в базовую комплектацию электрического “Хаммера”.

Новые сроки дебюта Hummer EV пока не названы, однако производитель все еще придерживается первоначальных планов начать поставки автомобилей заказчикам осенью 2021 года.

Напомним, на электрическом Hummer обещанная мощность в 1000 лошадиных сил и запас хода в 650 км на одном заряде.

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