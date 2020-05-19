Пользователи могут вызывать их через приложение в смартфоне – самокат прибудет сам.

В городке Пичтри Корнерз, штат Джорджия, стартап Go X вывел на улицы флотилию из 100 электросамокатов, которые можно взять напрокат. Особенность заключается в том, что они самостоятельно приезжают по вызову пользователя, а по завершению работы на автопилоте едут на центральную зарядную станцию.

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Умные электроскутеры Go X Apollo предоставляют самому слову “самокат” новое значение, даже более соответствующее этому термину, ведь они способны передвигаться без человека. Остается надеяться, что искусственный интеллект этих скутеров не сможет развиться достаточно для того, чтобы совершить бунт против своих создателей, объединившись с умными пылесосами и робо-псами.

“Изобретение велосипеда” Go X заключается в том, чтобы добавить пару крошечных колесиков, которые обеспечивают скутеру вертикальное положение, когда он движется без райдера. Как это работает, можно побечить в рекламном видео ниже.

Кроме дополнительных колесиков Apollo снабжен камерами и радарами для ориентации в пространстве, а также поворотниками. Конечно, есть и компактный борткомпьютер для управления всем этим. Все данные о местоположении, ситуации на дороге, полученной с камер и датчиков, скутер отправляет в операционный центр в режиме реального времени с помощью беспроводной интернет-связи. Центр управления постоянно мониторит весь парк автономных электросамокатов и может осуществлять ручное управление каждым из них.

Несмотря на непростое время, в которое компания Go X решила заявить о себе, она заявляет, что вместе с зарядкой и проверкой технического состояния скутеров, на центральной сервисной станции также проводится их дезинфекция.

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