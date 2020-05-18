Verge Motorcycles открыла прием заказов на свой эффектный стритфайтер.

Финский стартап RMK представил концептуальный электрический спортбайк под названием E2 в 2018 году, а сейчас предлагает оформить предварительный заказ уже на товарную версию электромотоцикла под именем Verge TS.

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Электробайк предлагает высокую мощность и крутящий момент, солидный запас хода, быструю зарядку и неповторимый внешний вид. Заказ можно оформить на сайте, оплатив детозит в 2000 евро, которые будут включены в полную стоимость 24 990 евро. Производство мотоциклов стартует в конце этого года, а первые поставки ожидаются в начале 2021 года.

Неповторимым Verge TS делает конструкция со встроенным в заднее бесступичное колесо електромтором на 80 кВт (107 лошадиных сил) и 1000 Нм крутящего момента. Он обеспечивает легкому (до 200 кг) байку ускорение до 100 км/ч менее чем за 4 секунды и максимальную скорость в 160 км/ч.

Применение мотор-колеса оставило много места для аккумулятора. Производитель не приводит точный объем батареи, однако говорит о "200-300 километров беззаботных поездок".

От обычной бытовой розетки зарядить аккумулятор можно за 4 часа, утверждает Verge, а скоростной чарджер позволит сократить время на восстановление энергии до 45-50 минут.

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