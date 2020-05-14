На AKO Trike принимаются бездепозитные предварительные заказы, но стоимость пока не называется.

Литовский стартап AKO Trike представил свой второй электрический трехколесный прототип, а также изображения компьютерных моделей будущей мото-машины.

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Трехколесник с патентованной системой наклона кузова в повороте будет электрическим и будет иметь большой запас хода на одном заряде, благодаря своей легкой массе. AKO Trike обещан пробег более 300 километров на одном заряде.

Над разработкой аппарата в течение пяти лет работает команда из пяти человек. Первый прототип Trike был оснащен двигателем внутреннего сгорания от BMW. На этой неделе разработчики провели первые испытания прототипа номер два с электрической силовой установкой.



Двухместный трайк будет иметь максимально прозрачный легкий кузов из композитных материалов на пространственной раме, автомобильные кресла с четырехточечными ремнями безопасности, размещенные друг за другом, передние и боковые подушки безопасности, а также особый механизм рулевого управления с наклоном кабины на 30 градусов.

Фото: прототип двухместного электрического трицикла AKO

"Механизм рулевого управления – наша собственная разработка, мы только подали заявку на международный патент для нее", – рассказал Юргиса Лекас из команды AKO. "Он основан на чистой механике и позволяет транспортному средству наклоняться, просто наклоняя рулевой вал, а на малых скоростях колеса вращаются без наклона, как в любом обычном автомобиле".



Второй прототип планируют доделать и тестировать до осени, а в сентябре или октябре начать краудфандинговую кампанию по сборам средств на производство.

Заявленные характеристики и качества AKO Trike:

до 200 кВт выходной мощности двигателя

26 кВт/ч аккумулятор

300+ км дальности

скоростная зарядка батареи

два места

угол наклона 30°

масса <500 кг

передние и боковые подушки безопасности

4-точечные ремни безопасности

низкий центр массы

контроль наклона

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