Концерн Daimler уже долгое время вынашивает идею создания крошечного кроссовера под маркой Smart, несколько раз планы отменяли, но такой малыш теперь снова имеет шанс появления на свет. Примерно через два года.

Портал Autocar утверждает, ссылаясь на инсайдерскую информацию, что новый совладелец марки Smart – китайский концерн Geely – настаивает на появлении кроссовера в линейке. Утверждается, что концепт машины покажут, после дебюта новых ForTwo и ForFour, который должен состояться через несколько месяцев.

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Обратившись к популярному дизайнерскому сайту Behance, мы нашли несколько интересных авторских рендеров Smart SUV, которые, к сожалению, не имеют никакого отношения к автопроизводителю и потенциальному кроссоверу, но помогут представить такую ​​машину. Британское издание сообщает, что зеленый свет проекту кроссовера дали новые китайские партнеры – Geely.

Фото: авторский рендер кроссовера Smart / Behance

Информации о разработке пока не хватает, но в разговоре с Autocar руководитель подразделения исследований и разработки Mercedes отметил, что "Сотрудничая с Geely, мы получили доступ к новым платформам и ноу-хау Volvo и Geely, это поможет нам создать инновационный Smart".

Фото: авторский рендер кроссовера Smart / Behance

Издание предполагает, что кроссовер Smart получит ту же архитектуру, что и новые хэтчбеки ForTwo и ForFour, а выпускать такую машину для глобального рынка будут в Китае.

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