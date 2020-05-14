Концерн Daimler вже довгий час виношує ідею створення крихітного кросовера під маркою Smart, кілька разів плани скасовували, але такий малюк тепер знову має шанс на появу на світ. Приблизно через два роки.

Портал Autocar стверджує, посилаючись на інсайдерську інформацію, що новий співвласник марки Smart – китайський концерн Geely – наполягає на появі кросовера в лінійці. Стверджується, що концепт машини покажуть, після дебюту нових ForTwo та ForFour, котрий має відбутись через кілька місяців.

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Звернувшись до популярного дизайнерського сайту Behance, ми знайшли кілька цікавих авторських рендерів Smart SUV, котрі, на жаль, не мають жодного стосунку до автовиробника та потенційного кросовера, але допоможуть уявити таку машину. Британське видання повідомляє, що зелене світло проекту кросовера дали нові китайські партнери – Geely.

Фото: авторський рендер кросовера Smart / Behance

Інформації про розробку поки що бракує, однак у розмові з Autocar керівник підрозділу досліджень та розробки Mercedes зазначив, що “Співпрацюючи з Geely, ми отримали доступ до нових платформ та ноу-хау Volvo і Geely, це допоможе нам створити інноваційний Smart”.

Фото: авторський рендер кросовера Smart / Behance

Видання припускає, що кросовер Smart отримає туж архітектуру, що й нові хетчбеки ForTwo та ForFour, а випускати таку машину для глобального ринку будуть у Китаї.

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