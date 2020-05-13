Дітище китайського стартапа WM Motor має кілька цікавих особливостей.

Weltmeister Maven стане третьою моделлю в лінійці WM Motor, після кросоверів EX5 і EX6 Plus. Седану обіцяють рекордний запас ходу та багато розумної електроніки.

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Електроседан носить статус концепта, тож його висувне кермо, яке можна побачити у цьому анонсовому відео, скоріш за все, замінить більш традиційна “баранка”. А от решту цікавих функцій можуть зберегти і в конвеєрній версії автомобіля. Серед них, наприклад, висувні камери заднього виду.

WM Motor обіцяє Maven автономність 3 рівня (чи електроніку, яка дозволить реалізувати систему авто матичного управління в перспективі), а також запас ходу на одному заряді у 800 кілометрів за методом вимірювання NEDC. Це майже на 300 кілометрів більше, ніж у далекобійної Tesla Model 3 Long Range. Не в останню чергу гарний запас ходу забезпечує вивірена аеродинаміка машини – коефіцієнт опору повітрю становить 0,23.

Фото: електрокар Weltmeister Maven / WM Motor

Компанія WM Motor присутня на китайському ринку кілька років і продає електромобілі під брендом Weltmeister. За минулий рік фірмі вдалось продати більше 15 тисяч екологічно чистих кросоверів на місцевому ринку, а найближчим часом фірма розраховує вийти в новий для себе сегмент електричних седанів.



Терміни появи серійного Weltmeister Maven не називаються, як і решта характеристик та орієнтовна вартість.

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