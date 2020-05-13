Детище китайского стартапа WM Motor имеет несколько интересных особенностей.

Weltmeister Maven станет третьей моделью в линейке WM Motor, после кроссоверов EX5 и EX6 Plus. Седану обещают рекордный запас хода и много умной электроники.

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Электроседан носит статус концепта, поэтому его выдвижной руль, который можно увидеть в этом анонсовом видео, скорее всего, заменит более традиционная "баранка". А вот остальные интересные функции могут сохранить и в конвейерной версии автомобиля. Среди них, например, выдвижные камеры заднего вида.

WM Motor обещает Maven автономность 3 уровня (или электронику, которая позволит реализовать систему авто математического управления в перспективе), а также запас хода на одном заряде в 800 километров по методу измерения NEDC. Это почти на 300 километров больше, чем у дальнобойной Tesla Model 3 Long Range. Не в последнюю очередь хороший запас хода обеспечивает выверенная аэродинамика машины – коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,23.

Фото: электрокар Weltmeister Maven / WM Motor

Компания WM Motor присутствует на китайском рынке несколько лет и продает электромобили под брендом Weltmeister. За прошлый год фирме удалось продать более 15 тысяч экологически чистых кроссоверов на местном рынке, а в ближайшее время фирма рассчитывает выйти в новый для себя сегмент электрических седанов.

Сроки появления серийного Weltmeister Maven не называются, как и остальные характеристики и ориентировочная стоимость.

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