Автомобиль должен появиться на рынке США в начале 2021 года.

Через пять лет, после премьеры концепта, корейская марка решилась сказать “да” первому пикапу в своей истории. Но рыночную премьеру придется еще подождать.

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Шоукар Santa Cruz Crossover Truck Concept от Hyundai был представлен на автосалоне в Детройте в январе 2015 года. Производитель тогда заявил, что это не пикап в традиционном понимании слова, а “кроссовер, который создает новый сегмент”. Этот новый класс производитель называет CUV – compact utility vehicle.

В том или ином виде корейский непикап уже не раз замечали на тестах, и в камуфляже, и замаскированным под обычный кроссовер, однако последняя утечка информации показывает фото кузова новинки, якобы снятое на заводе Hyundai в Алабаме.

Новинку строят на платформе четвертого поколения кроссовера Tucson, хотя по внешнему виду он будет близким к Santa Fe. Техническая "начинка" Santa Cruz – еще одна тема для спекуляций: американские СМИ склоняются к мысли, что моторную линейку новичок разделит с кроссовером Genesis GV80. Если да, под капотом непикапа будет один из трех двигателей: бензиновые турбомоторы 2.5 на 304 л.с. и 3.5 на 380 л.с., а также дизель 3.0 с отдачей в 278 л.с.

Фото: концепт Santa Cruz / Hyundai

Американский офис Hyundai официально объявил: модель Santa Cruz станет на конвейер завода HMMA в Монтгомери, штат Алабама, в 2021 году.

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