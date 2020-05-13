Автомобіль повинен з'явитись на ринку США на початку 2021 року.

Через п’ять років, після прем’єри концепта, корейська марка наважилась сказати “так” першому пікапу в своїй історії. Але ринкової прем’єри доведться ще почекати.

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Шоукар Santa Cruz Crossover Truck Concept від Hyundai був представлений на автосалоні в Детройті у січні 2015 року. Виробник тоді заявив, що це не пікап у традиційному розумінні слова, а “кросовер, який створює новий сегмент”. Цей новий клас виробник називає CUV – compact utility vehicle.

В тому чи іншому вигляді корейський непікап вже не раз помічали на тестах, і в камуфляжі, і замаскованим під звичайний кросовер, однак останній витік інформації показує фото кузова новинки, нібито зняте на заводі Hyundai в Алабамі.

Новинку буду.ть на платформі четвертого покоління кросовера Tucson, хоча за зовнішнім виглядом він буде близьким до Santa Fe. Технічне начиння Santa Cruz – ще одна тема для спекуляцій: американські ЗМІ схиляються до думки, що моторну лінійку новачок розділить з кросовером Genesis GV80. Якщо так, під капотом непікапа буде один з трьох двигунів: бензинові турбомотори 2.5 на 304 к.с. і 3.5 на 380 к.с., а також дизель 3.0 з віддачею у 278 к.с.

Фото: концепт Santa Cruz / Hyundai

Американський офіс Hyundai офіційно оголосив: модель Santa Cruz стане на конвеєр заводу HMMA в Монтгомері, штат Алабама, у 2021 році.

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