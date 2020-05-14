На AKO Trike приймаються бездепозитні попередні замовлення, але вартість поки не називається.

Литовський стартап AKO Trike представив свій другий електричний триколісний прототип, а також зображення комп’ютерних моделей майбутньої мото-машини.

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Триколісник з патентованою системою нахилу кузову в повороті буде електричною і матиме великий запас ходу на одному заряді, завдяки своїй легкій масі. AKO Trike обіцяний пробіг більше 300 кілометрів на одному заряді.

Над розробкою апарата протягом п’яти років працює команда з п’яти чоловік. Перший прототип Trike був оснащений двигуном внутрішнього згорання від BMW. Цього тижня розробники провели перші випробування прототипа номер два з електричною силовою установкою.


Двомісний трайк матиме максимально прозорий легкий кузов з композитних матеріалів на просторовій рамі, автомобільні крісла з чотирьохточковими пасками безпеки, розміщені одне за одним, передні та бічні подушки безпеки, а також особливий механізм рульового управління з нахилом кабіни на 30 градусів.

Фото: прототип двомісного електричного трицикла AKO

“Механізм рульового управління – наша власна розробка, ми щойно подали заявку на міжнародний патент для неї”, – розповів Юргіс Лекас з команди AKO. “Він заснований на чистій механіці і дозволяє транспортному засобу нахилятися, просто нахиляючи рульовий вал, а на малих швидкостях, колеса повертаються без нахилу, як у будь-якому звичайному автомобілі”.


Другий прототип планують доводити та тестувати до осені, а у вересні або жовтні розпочати краудфандінгову кампанію зі зборів коштів на виробництво.

Заявлені характеристики та якості AKO Trike:

  • до 200 кВт вихідної потужності двигуна
  • 26 кВт/год акумулятор
  • 300+ км дальності
  • Швидкісна зарядка батареї
  • Два місця
  • Кут нахилу 30 °
  • Маса <500 кг
  • Передні та бічні подушки безпеки
  • 4-точкові ремені безпеки
  • Низький центр маси
  • Контроль нахилу

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