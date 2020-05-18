Verge Motorcycles відкрила прийом замовлень на свій ефектний стрітфайтер.

Фінський стартап RMK представив концептуальний електричний спортбайк під назвою E2 у 2018 році, а зараз пропонує оформити попереднє замовлення вже на товарну версію електромотоцикла під іменем Verge TS.

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Електробайк пропонує високу потужність та крутний момент, солідний запас ходу, швидку зарядку та неповторний зовнішній вигляд. Замовлення можна оформити на сайті, сплативши детозит у 2000 євро, які будуть включені у повну вартість 24 990 євро. Виробництво мотоциклів стартує наприкінці цього року, а перші поставки очікуються на початку 2021 року.

Неповторним Verge TS робить конструкція з вбудованим у заднє безступичне колесо електромтором на 80 кВт (107 кінських сил) та 1000 Нм крутного моменту. Він забезпечує легкому (до 200 кг) байку прискорення до 100 км/год менше, ніж за 4 секунди і максимальну швидкість у 160 км/год.

Застосування мотор-колеса залишило багато місця для акумулятора. Виробник не наводить точний обсяг батареї, однак говорить про “200-300 кілометрів безтурботних поїздок”.

Від звичайної побутової розетки зарядити акумулятор можна за 4 години, стверджує Verge, а швидісний чарджер дозволить скоротити час на відновлення енергії до 45-50 хвилин.

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