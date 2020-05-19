Користувачі можуть викликати їх через додаток у смартфоні – самокат прибуде сам.

У містечку Пічтрі Корнерз, штат Джорджія, стартап Go X вивів на вулиці флотилію зі 100 електросамокатів, які можна узяти напрокат. Особливість полягає у тому, що вони самостійно приїздять за викликом користувача, а по завершенню роботи на автопілоті їдуть на центральну зарядну станцію.

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Розумні електроскутери Go X Apollo надають самому слову “самокат” нового значення, навіть більш відповідного цьому терміну, адже вони здатні пересуватись без людини. Залишається сподіватись, що штучний інтелект цих скутерів не зможе розвинутись достатньо для того, щоб вчинити бунт проти своїх творців, об’єднавшись із розумними пилососами та робо-псами.

“Винахід велосипеда” Go X полягає у тому, щоб додати пару крихітних коліщаток, які забезпечують скутеру вертикальне положення, коли він рухається без райдера. Як це працює, можна побічити у рекламному відео нижче.

Крім додаткових коліщаток Apollo забезпечений камерами та радарами для орієнтації у просторі, а також поворотниками. Звісно, є й компактний борткомп’ютер для управління усим цим. Усі данні про місцезнаходження, ситуацію на дорозі, отриману з камер і датчиків, скутер надсилає в операційний центр в режимі реального часу за допомогою бездротового Інтернет-зв’язку. Центр управління постійно моніторить увесь парк автономних електросамокатів і може здійснювати ручне управління кожним із них.

Зважаючи на непростий час, у який компанія Go X вирішила заявити про себе, вона заявляє, що разом з зарядкою та перевіркою технічного стану скутерів, на центральній сервісній станції також проводиться їх дезінфекція.

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